В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек

РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. За сутки от коронавируса в За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335", - заявил Боррелли.

В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.

"К сожалению, число скончавшихся - 368", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809.

Рост жертв накануне составлял 175 случаев.

По словам Боррелли, динамика роста число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки остается на уровне 3,5 тысячи – теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 21,1 тысячи заразившихся человек.

Согласно статистике, почти 252 летальных случаев за сутки приходятся на область Ломбардия . Там же за сутки зарегистрировано около 1000 заражений. Всего число имеющих COVID-19 во всей стране в воскресенье превысило 20 тысяч. Число проведенных тестов на коронавирус выросло с 107 тысяч до почти 125 тысяч.

Правительство Италии распространило карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и по улице за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.

Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".