В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек

РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
"Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335", - заявил Боррелли.
В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.
"К сожалению, число скончавшихся - 368", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809.
Вчера, 07:01Названы тяжелые последствия коронавируса
Рост жертв накануне составлял 175 случаев.
По словам Боррелли, динамика роста число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки остается на уровне 3,5 тысячи – теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 21,1 тысячи заразившихся человек.
Согласно статистике, почти 252 летальных случаев за сутки приходятся на область Ломбардия. Там же за сутки зарегистрировано около 1000 заражений. Всего число имеющих COVID-19 во всей стране в воскресенье превысило 20 тысяч. Число проведенных тестов на коронавирус выросло с 107 тысяч до почти 125 тысяч.
Правительство Италии распространило карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и по улице за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.
Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".
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