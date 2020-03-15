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В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
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РИА Новости

В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек

20:08 15.03.2020 (обновлено: 20:14 15.03.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 5627, сообщает издание Focus Online.
Накануне сообщалось о 4233 заболевших и 8 смертельных случаях. В то же время официально, по данным входящего в систему минздрава Института Роберта Коха, подтвержденных случаев в стране в субботу было 3795.
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Наибольшее число случаев по-прежнему в регионе Северный Рейн - Вестфалия - более 2,1 тысячи. В Баварии - почти 900 случаев, в Баден-Вюртемберге – 827.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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