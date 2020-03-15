В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек

Накануне сообщалось о 4233 заболевших и 8 смертельных случаях. В то же время официально, по данным входящего в систему минздрава Института Роберта Коха, подтвержденных случаев в стране в субботу было 3795.
Вчера, 07:01Названы тяжелые последствия коронавируса
Наибольшее число случаев по-прежнему в регионе Северный Рейн - Вестфалия - более 2,1 тысячи. В Баварии - почти 900 случаев, в Баден-Вюртемберге – 827.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды