Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина

"Сегодня вечером рейсом авиакомпании Atlantis European Airways в Ереван из Италии будут доставлены граждане Армении… Сразу же после прибытия, они будут взяты на карантин… Нам известно, что некоторые наши соотечественники, узнав о 14-дневном карантине, пытались другими путями вернуться в Армению", - сказал Авинян в ходе видеообращения в Facebook.
Однако, по его словам, все побывавшие за последнее время в Италии граждане должны пройти через карантин, даже если прибыли через другие направления. "Это вопрос общественного здоровья", - сказал он.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 26 случаев нового коронавируса, изолированы 300 граждан.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды