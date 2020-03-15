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В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
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РИА Новости

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса

19:51 15.03.2020
2018
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Новое оборудование для диагностики коронавируса появится в лаборатории Противочумного центра в Москве, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
"Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. В ближайшие дни в лаборатории также появятся 15 амплификаторов для ПЦР (полимеразной цепной реакции – ред.), которые позволяют получать результат в режиме реального времени, 10 амплификаторов для обратной транскрипции, 10 станций выделения нуклеиновых кислот, 200 наборов дозаторов разного объема, 60 микроцентрифуг, 10 медицинских насосов, 100 бактерицидных облучателей и 30 холодильных и морозильных камер. Также планируется поставка 10 ламинарных боксов.
"Все высокотехнологичное оборудование необходимо для проведения ПЦР – современного метода лабораторной диагностики, который позволяет идентифицировать вирус с максимальной точностью", - подчёркивают в пресс-службе.
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Дополняется, что помимо этого, чтобы минимизировать транспортные заторы и упростить доставку биоматериала, рядом с территорией центра планируется создание парковочных мест для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций.
"На территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется", - заключается в сообщении.
На данный момент в Москве зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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