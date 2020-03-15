В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Новое оборудование для диагностики Новое оборудование для диагностики коронавируса появится в лаборатории Противочумного центра в Москве , сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

"Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. В ближайшие дни в лаборатории также появятся 15 амплификаторов для ПЦР (полимеразной цепной реакции – ред.), которые позволяют получать результат в режиме реального времени, 10 амплификаторов для обратной транскрипции, 10 станций выделения нуклеиновых кислот, 200 наборов дозаторов разного объема, 60 микроцентрифуг, 10 медицинских насосов, 100 бактерицидных облучателей и 30 холодильных и морозильных камер. Также планируется поставка 10 ламинарных боксов.

"Все высокотехнологичное оборудование необходимо для проведения ПЦР – современного метода лабораторной диагностики, который позволяет идентифицировать вирус с максимальной точностью", - подчёркивают в пресс-службе.

Дополняется, что помимо этого, чтобы минимизировать транспортные заторы и упростить доставку биоматериала, рядом с территорией центра планируется создание парковочных мест для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций.

"На территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется", - заключается в сообщении.

На данный момент в Москве зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.