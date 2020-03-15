Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР

"Согласно приказа т.н. "командующего ООС" от 15.03 20 №207, с 16 марта по 3 апреля 2020 года усиливается транспортная блокада территории Донбасса "с целью недопущения распространения острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказал представитель ведомства.