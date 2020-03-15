Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР

"Согласно приказа т.н. "командующего ООС" от 15.03 20 №207, с 16 марта по 3 апреля 2020 года усиливается транспортная блокада территории Донбасса "с целью недопущения распространения острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что данным приказом ограничивается перемещение граждан через территорию линии соприкосновения, въехать на территорию контролируемую Киевом смогут только граждане, имеющие постоянную регистрацию "на подконтрольной Украине территории".
"Выпускать с территории Украины украинские пограничники будут только граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории Республики. Поскольку большинство пересекающих линию соприкосновения – это пенсионеры, вынужденные каждые два месяца проходить идентификацию для получения законных выплат, украинская сторона обещает приостановить процесс идентификации на срок карантина. Надеемся, что такие меры будут действительно приняты и будут выполняться более ответственно, чем обязательства по перемирию, которые регулярно нарушаются",- сказал представитель ведомства.
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