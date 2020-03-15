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Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР

19:50 15.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Киев вводит ограничения на пересечение контрольно-пропускных пунктов въезда - выезда через линию соприкосновения в Донбассе из за вируса COVID-19, заявили журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Согласно приказа т.н. "командующего ООС" от 15.03 20 №207, с 16 марта по 3 апреля 2020 года усиливается транспортная блокада территории Донбасса "с целью недопущения распространения острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказал представитель ведомства.
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Он пояснил, что данным приказом ограничивается перемещение граждан через территорию линии соприкосновения, въехать на территорию контролируемую Киевом смогут только граждане, имеющие постоянную регистрацию "на подконтрольной Украине территории".
"Выпускать с территории Украины украинские пограничники будут только граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории Республики. Поскольку большинство пересекающих линию соприкосновения – это пенсионеры, вынужденные каждые два месяца проходить идентификацию для получения законных выплат, украинская сторона обещает приостановить процесс идентификации на срок карантина. Надеемся, что такие меры будут действительно приняты и будут выполняться более ответственно, чем обязательства по перемирию, которые регулярно нарушаются",- сказал представитель ведомства.
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