В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA

АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. В Греции зафиксировано 103 новых случая заболевания коронавирусом, всего в стране 331 случай, сообщил представитель министерства здравоохранения по COVID-19, профессор Сотирис Циодрас на брифинге в воскресенье.

Он уточнил, что 49 случаев заболевания произошли за последние сутки, 54 случая - за предыдущие сутки, но они включены в статистику в воскресенье, поскольку ранее не было лабораторного подтверждения.

"Это значительный рост. Все должны соблюдать предписания, чтобы сократить распространение вируса", - сказал Циодрас.

Всего проведено более четырех тысяч лабораторных исследований. Восемь инфицированных находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Всего в больницах 51 заболевший.

По его словам, скончались четверо заболевших. Выздоровели и выписаны 10 человек, сообщил профессор.

Циодрас вновь заявил, что в государственных больницах не будут проводить лабораторные тесты на новый коронавирус, не будут проверять граждан без симптомов или людей с легкими симптомами, они должны оставаться дома.