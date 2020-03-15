Число заболевших коронавирусом в Болгарии выросло до 51 человека

Два человека скончались от нового типа коронавируса. Ими стали 74-летний мужчина и его 66-летняя супруга.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.