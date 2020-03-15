В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
"На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида", — сообщил губернатор.
По его словам, это еще раз подтверждает, что основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы.
Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В области отменили массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Российские власти принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Ограничено авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Францией, Германией, Испанией. Аналогичные меры вступят в силу в отношении стран Евросоюза, Норвегии и Швейцарии с 16 марта.
Как отметили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 обследуют всех, кто приехал из "неблагоприятных" стран.
Власти усилят контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу. Регионам посоветовали минимизировать число массовых мероприятий.
На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, более 75 тысяч выздоровели.