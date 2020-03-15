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В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
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РИА Новости

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

19:29 15.03.2020 (обновлено: 20:45 15.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
"На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида", — сообщил губернатор.
По его словам, это еще раз подтверждает, что основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы.
Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В области отменили массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.
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"Аэрофлот" временно прекратит рейсы в несколько европейских городов. РЖД отменят поезда в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию, Чехию и ряд других стран.
Как отметили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 обследуют всех, кто приехал из "неблагоприятных" стран.
Власти усилят контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу. Регионам посоветовали минимизировать число массовых мероприятий.
На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, более 75 тысяч выздоровели.
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Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)ВенесуэлаВ мире
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