В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

"На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида", — сообщил губернатор.

По его словам, это еще раз подтверждает, что основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы.

Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса . В области отменили массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.

Российские власти принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Ограничено авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Францией, Германией, Испанией. Аналогичные меры вступят в силу в отношении стран Евросоюза, Норвегии и Швейцарии с 16 марта.

Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию, "Аэрофлот" временно прекратит рейсы в несколько европейских городов. РЖД отменят поезда в Австрию Чехию и ряд других стран.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 обследуют всех, кто приехал из "неблагоприятных" стран.

Власти усилят контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу. Регионам посоветовали минимизировать число массовых мероприятий.