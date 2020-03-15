Мэрия Нью-Йорка закроется из-за коронавируса, сообщили СМИ

Забор анализа на коронавирус у водителей в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Мэрия Мэрия Нью-Йорка закрывается с понедельника, приостанавливает публичные слушания и переводит сотрудников на удаленный режим работы, сообщил телеканал NY1

"С понедельника здание городской ратуши (где расположена мэрия - ред.) закрывается из-за коронавируса", - сообщил телеканал.

По данным телеканала, ранее стало известно, что два члена ассамблеи штата Нью-Йорк Хелен Вайнштейн и Чарльз Баррон заразились коронавирусом. В здании ратуши проводят очистку.

Кроме того, в свете сохраняющейся обеспокоенности по поводу коронавируса архиепархия Нью-Йорка приняла решение отменить все мессы, начиная с 14-15 марта 2020 года.