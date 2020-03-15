Мэрия Нью-Йорка закроется из-за коронавируса, сообщили СМИ

"С понедельника здание городской ратуши (где расположена мэрия - ред.) закрывается из-за коронавируса", - сообщил телеканал.
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По данным телеканала, ранее стало известно, что два члена ассамблеи штата Нью-Йорк Хелен Вайнштейн и Чарльз Баррон заразились коронавирусом. В здании ратуши проводят очистку.
Кроме того, в свете сохраняющейся обеспокоенности по поводу коронавируса архиепархия Нью-Йорка приняла решение отменить все мессы, начиная с 14-15 марта 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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