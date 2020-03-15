Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

В экстренных случаях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) посольство рекомендует звонить по дежурным телефонам. Вход на территорию консульского отдела посетителей по экстренным вопросам может быть осуществлен исключительно в медицинских масках.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер. После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

Четырнадцатого марта власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, за исключением продовольственных и с предметами первой необходимости. Нарушение предписанных мер грозит наказанием в соответствии с действующим законодательством.