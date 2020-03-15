Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Консульский отдел российского посольства в Мадриде с 16 марта приостанавливает прием граждан, обратиться в него можно будет только в экстренных случаях.
"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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В экстренных случаях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) посольство рекомендует звонить по дежурным телефонам. Вход на территорию консульского отдела посетителей по экстренным вопросам может быть осуществлен исключительно в медицинских масках.
"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер. После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
Четырнадцатого марта власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, за исключением продовольственных и с предметами первой необходимости. Нарушение предписанных мер грозит наказанием в соответствии с действующим законодательством.
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