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"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу
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РИА Новости

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу

19:16 15.03.2020 (обновлено: 21:29 15.03.2020)
21019
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
Ограничения коснутся рейсов из Москвы в Прагу и обратно с 20 марта по 30 апреля. Также будут приостановлены полеты из Москвы во Франкфурт и обратно с 19 марта по 30 апреля.
С понедельника авиакомпания временно прекратит летать из Москвы в Салоники и обратно. Ограничение будет действовать до 30 апреля. С 21 марта до 30 апреля приостановят рейсы в Барселону.
Также приостановлены полеты в Цюрих с 19 марта по 30 апреля, в Копенгаген с 17 марта по 30 апреля, в Осло с 18 марта по 30 апреля, в Кишинев с 19 по 31 марта, в Вильнюс с 19 по 30 марта, в Варшаву с 15 по 27 марта, в Таллин с 19 марта по 30 апреля и в Вену с 20 марта по 30 апреля.
Кроме того, приостановка коснулась и рейсов в Среднюю Азию, в частности в Ташкент, Бухару и Самарканд — с 16 марта по 30 апреля.
"Аэрофлот" организует спецрейсы для возврата своих клиентов из Европы на родину и рекомендует пассажирам регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании и электронную почту.
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Пандемия коронавируса

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАэрофлотЕвропаЭкономика
Популярные комментарии
Аэрофлот - главный разносчик заразы.
15 марта, 19:18
Svinka Ontherun
510103
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