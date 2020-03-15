"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.

Ограничения коснутся рейсов из Москвы в Прагу и обратно с 20 марта по 30 апреля. Также будут приостановлены полеты из Москвы во Франкфурт и обратно с 19 марта по 30 апреля.

С понедельника авиакомпания временно прекратит летать из Москвы в Салоники и обратно. Ограничение будет действовать до 30 апреля. С 21 марта до 30 апреля приостановят рейсы в Барселону.

Также приостановлены полеты в Цюрих с 19 марта по 30 апреля, в Копенгаген с 17 марта по 30 апреля, в Осло с 18 марта по 30 апреля, в Кишинев с 19 по 31 марта, в Вильнюс с 19 по 30 марта, в Варшаву с 15 по 27 марта, в Таллин с 19 марта по 30 апреля и в Вену с 20 марта по 30 апреля.

Кроме того, приостановка коснулась и рейсов в Среднюю Азию, в частности в Ташкент, Бухару и Самарканд — с 16 марта по 30 апреля.

"Аэрофлот" организует спецрейсы для возврата своих клиентов из Европы на родину и рекомендует пассажирам регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании и электронную почту.

Пандемия коронавируса

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая , пандемией.