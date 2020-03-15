В Турции отчитались о совместном с Россией патрулировании в Идлибе

Как ранее сообщили в Минобороны, маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить из-за провокаций со стороны боевиков: они использовали мирных жителей как живой щит.

"Первое совместное турецко-российское патрулирование в Идлибе завершилось благодаря мерам, принятым в результате координации между совместными координационными центрами России и Турции с целью предотвращения любых возможных провокаций и причинения вреда гражданским лицам в регионе", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.