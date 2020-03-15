В Турции отчитались о совместном с Россией патрулировании в Идлибе

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о завершении первого совместного патрулирования российских и турецких военных в Идлибе при содействии совместных координационных центров двух стран.
Как ранее сообщили в Минобороны, маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить из-за провокаций со стороны боевиков: они использовали мирных жителей как живой щит.
"Первое совместное турецко-российское патрулирование в Идлибе завершилось благодаря мерам, принятым в результате координации между совместными координационными центрами России и Турции с целью предотвращения любых возможных провокаций и причинения вреда гражданским лицам в регионе", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи Москва и Анкара приняли совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима перемирия, а также договорились о патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договоренности должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.
В четверг и пятницу в Анкаре прошли переговоры делегаций министерств обороны Турции и России, где обсудили практическое воплощение договоренностей президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что совместное патрулирование военными начнется в воскресенье, 15 марта. Он заявил также, что переговоры прошли в позитивном и конструктивном ключе.
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