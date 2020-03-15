Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-15T20:17+0300
https://ria.ru/20200315/1568637363.html
В Турции отчитались о совместном с Россией патрулировании в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568638727_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_bc947efd32ae735dd9caf0e1c2b6b828.jpg
РИА Новости

В Турции отчитались о совместном с Россией патрулировании в Идлибе

19:14 15.03.2020 (обновлено: 20:17 15.03.2020)
3009
АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о завершении первого совместного патрулирования российских и турецких военных в Идлибе при содействии совместных координационных центров двух стран.
Как ранее сообщили в Минобороны, маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить из-за провокаций со стороны боевиков: они использовали мирных жителей как живой щит.
Знатоки
Как проходит российско-турецкое патрулирование Идлиба
16:04
"Первое совместное турецко-российское патрулирование в Идлибе завершилось благодаря мерам, принятым в результате координации между совместными координационными центрами России и Турции с целью предотвращения любых возможных провокаций и причинения вреда гражданским лицам в регионе", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи Москва и Анкара приняли совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима перемирия, а также договорились о патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договоренности должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.
В четверг и пятницу в Анкаре прошли переговоры делегаций министерств обороны Турции и России, где обсудили практическое воплощение договоренностей президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что совместное патрулирование военными начнется в воскресенье, 15 марта. Он заявил также, что переговоры прошли в позитивном и конструктивном ключе.
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
13 марта, 18:55
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
3662013
Обсудить 4
Война в СирииРоссияМинобороны ТурцииВоенная полиция РоссииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Солдаты Ливийской национальной армии
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Вертолет МИ-8
В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp объявил о запуске новой функции
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Ворота Дербентской Джума-мечети
Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:41Дефицита товаров в московских магазинах нет
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
Лента новостейМолния