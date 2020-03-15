В Латвии запретили богослужения из-за распространения коронавируса

РИГА, 15 мар – РИА Новости. Министерство юстиции Латвии пояснило, что в республике введен запрет на проведение богослужений и месс из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении на сайте минюста.
"Введенный правительством запрет на проведение любых мероприятий группами более 50 человек в общественных местах означает, что на данный момент в Латвии не разрешается проводить богослужения и мессы. Запрет распространяется на представителей всех конфессий", - говорится в сообщении минюста.
Как сообщал Центр по профилактике и контролю заболеваний, число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до 30 человек.
Ранее Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в стране, закрыв въезд в республику для иностранцев и остановив весь международный пассажирский транспорт. Также был введен запрете на проведение публичных мероприятий, в которых собирается более 50 человек.
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