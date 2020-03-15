В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно

"Принято решение рекомендовать муниципальным образованиям перенести школьные каникулы на более ранний период. Соответствующее письмо с рекомендацией о начале каникул с 17 марта 2020 года направлено министерством образования и молодежной политики Рязанской области во все муниципальные образования Рязанской области", - говорится в сообщении.