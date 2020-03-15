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Рязанская область
Рязанская область
2020-03-15T18:54+0300
https://ria.ru/20200315/1568636861.html
В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно
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РИА Новости

В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно

18:54 15.03.2020
957
© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкСредняя школа, пустой класс
Средняя школа, пустой класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 15 мар - РИА Новости. Школьники Рязанской области досрочно пойдут на каникулы с 17 марта в качестве меры профилактики коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
В субботу губернатор региона Николай Любимов провел рабочую встречу с профильными ведомствами, в ходе которой обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе.
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"Принято решение рекомендовать муниципальным образованиям перенести школьные каникулы на более ранний период. Соответствующее письмо с рекомендацией о начале каникул с 17 марта 2020 года направлено министерством образования и молодежной политики Рязанской области во все муниципальные образования Рязанской области", - говорится в сообщении.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент прибывающие из неблагополучных стран граждане находятся под наблюдением, коронавирус по результатам лабораторных исследований не обнаружен.

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