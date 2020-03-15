В Рязанской области школьные каникулы начнутся досрочно

БРЯНСК, 15 мар - РИА Новости. Школьники Рязанской области досрочно пойдут на каникулы с 17 марта в качестве меры профилактики коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
В субботу губернатор региона Николай Любимов провел рабочую встречу с профильными ведомствами, в ходе которой обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе.
"Принято решение рекомендовать муниципальным образованиям перенести школьные каникулы на более ранний период. Соответствующее письмо с рекомендацией о начале каникул с 17 марта 2020 года направлено министерством образования и молодежной политики Рязанской области во все муниципальные образования Рязанской области", - говорится в сообщении.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент прибывающие из неблагополучных стран граждане находятся под наблюдением, коронавирус по результатам лабораторных исследований не обнаружен.
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