Калининградцев попросили сообщать о соседях, не соблюдающих карантин

"Если у вас есть сведения о возвращении соседей или знакомых из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии, и при этом люди не находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением, сообщите об этом в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.