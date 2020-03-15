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Калининградцев попросили сообщать о соседях, не соблюдающих карантин
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РИА Новости

Калининградцев попросили сообщать о соседях, не соблюдающих карантин

18:57 15.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Калининградские власти просят жителей региона информировать Роспотребнадзор о соседях или знакомых, которые недавно вернулись из стран, где зафиксировано большое количество случаев заболевания коронавирусом, но не соблюдают карантин, сообщается на официальной странице правительства региона в Instagram.
Ранее калининградские власти ввели обязательный двухнедельный карантин для тех жителей, кто вернулся из Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи. Всем, кто в течение последних 14 дней вернулся из других стран, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, сообщить страну, из которой они прибыли, уточнить, имеются ли признаки заболевания, предоставить свой адрес.
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"Если у вас есть сведения о возвращении соседей или знакомых из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии, и при этом люди не находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением, сообщите об этом в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 236 УК РФ.
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С 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности - до 30 апреля отменяются все массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек. Школы и детсады переведены на свободное посещение с 16 марта, вузам и колледжам также рекомендовали дистанционное обучение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались. В Калининградской области подтверждены три случая заболевания коронавирусом.
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