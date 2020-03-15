Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T18:52+0300
https://ria.ru/20200315/1568636773.html
Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568126728_0:228:2237:1486_1036x0_80_0_0_e69df1b5718910e0f49e9f4d2b3f04f7.jpg
РИА Новости

Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации

18:52 15.03.2020
3154
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 15 мар – РИА Новости. Итальянская Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число заражения коронавирусом, столкнулась с дефицитом мест в палатах реанимации, заявил президент области Аттилио Фонтана.
"Число заражений продолжает расти. Мы приближаемся к моменту, когда у нас больше не будет мест в реанимации", - заявил он в эфире телеканала Sky Tg24.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
По его словам, власти региона ищут аппараты искусственной вентиляции легких, для поставок которых стали вести переговоры "с США, Китаем и Южной Америкой". Дополнительная аппаратура необходима для обустройства новой больницы в павильонах миланского выставочного комплекса.
По состоянию на вечер субботы, число заражений в Ломбардии превысило 11 тысяч, причем рост за сутки составил около 1200 случаев.
"Мы стараемся обустроить дополнительные места в госпиталях, за 48 часов нам удалось найти 300", - сказал Фонтана.
Накануне асессор Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлера предупредил, что регион близок к "точке невозврата".
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"У нас очень мало свободных мест в реанимации, сейчас у нас порядка пятнадцати, двадцать свободных. Если каждый день в интенсивную терапию поступают 85 человек , а два или три выписывают, то ясно, что этого недостаточно", - сказал член областного правительства.
По его словам, в Ломбардии не хватает машин скорой помощи для перемещения пациентов между больницами, и прежде всего врачей. В этой связи Ломбардия приступила к поиску специалистов за рубежом. "У нас будут сотрудники из Венесуэлы, Китая, Кубы, которым мы, очевидно, дадим жилье", - сказал Галлера.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, обнародованным в субботу вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 21,1 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1966 человек, число жертв достигло 1411.
Последняя статистика говорит о росте числа выздоровлений: если в минувшие дни случаи не превышала 200 в сутки, то в субботу зарегистрировано свыше 500 выздоровевших.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:70260
Вчера, 10:09
1511301
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЛомбардияЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
Рекомендуем
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:41Дефицита товаров в московских магазинах нет
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
Лента новостейМолния