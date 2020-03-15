Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

РИМ, 15 мар – РИА Новости. Итальянская Итальянская Ломбардия , где зарегистрировано наибольшее число заражения коронавирусом , столкнулась с дефицитом мест в палатах реанимации, заявил президент области Аттилио Фонтана.

"Число заражений продолжает расти. Мы приближаемся к моменту, когда у нас больше не будет мест в реанимации", - заявил он в эфире телеканала Sky Tg24

По его словам, власти региона ищут аппараты искусственной вентиляции легких, для поставок которых стали вести переговоры "с США, Китаем и Южной Америкой". Дополнительная аппаратура необходима для обустройства новой больницы в павильонах миланского выставочного комплекса.

По состоянию на вечер субботы, число заражений в Ломбардии превысило 11 тысяч, причем рост за сутки составил около 1200 случаев.

"Мы стараемся обустроить дополнительные места в госпиталях, за 48 часов нам удалось найти 300", - сказал Фонтана.

Накануне асессор Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлера предупредил, что регион близок к "точке невозврата".

"У нас очень мало свободных мест в реанимации, сейчас у нас порядка пятнадцати, двадцать свободных. Если каждый день в интенсивную терапию поступают 85 человек , а два или три выписывают, то ясно, что этого недостаточно", - сказал член областного правительства.

По его словам, в Ломбардии не хватает машин скорой помощи для перемещения пациентов между больницами, и прежде всего врачей. В этой связи Ломбардия приступила к поиску специалистов за рубежом. "У нас будут сотрудники из Венесуэлы, Китая, Кубы, которым мы, очевидно, дадим жилье", - сказал Галлера.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, обнародованным в субботу вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 21,1 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1966 человек, число жертв достигло 1411.

Последняя статистика говорит о росте числа выздоровлений: если в минувшие дни случаи не превышала 200 в сутки, то в субботу зарегистрировано свыше 500 выздоровевших.