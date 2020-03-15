ТБИЛИСИ, 15 мар – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33 человек, сказано на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.
В субботу сообщалось о 30 заболевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования - 33, в режиме карантина - 427, под наблюдением - 73", - сказано на сайте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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