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Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33
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РИА Новости

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33

18:47 15.03.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Машина скорой помощи на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 15 мар – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33 человек, сказано на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.
В субботу сообщалось о 30 заболевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования - 33, в режиме карантина - 427, под наблюдением - 73", - сказано на сайте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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