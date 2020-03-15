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В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

18:44 15.03.2020 (обновлено: 18:46 15.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции вводится в Псковской области, в том числе запрещено проведение массовых мероприятий, весенние каникулы в школах начнутся с 16 марта, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Псковской области введен комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым", - говорится в сообщении.
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Согласно документу, с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.
Комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован и в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта.
"Весенние каникулы в образовательных организациях переносятся на период, начиная с 16 марта. Кроме того, будет проработан вопрос организации дистанционной формы обучения учреждениях общего и дополнительного образования до особого распоряжения. В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия", - отмечается в сообщении.
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Также дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия будут проводиться в учреждениях социальной защиты. Не реже двух раз в смену должна осуществляться дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.
"Распространение коронавируса вызывает справедливое беспокойство и требует своевременных, совместных и ответственных действий как органов власти, так и каждого жителя нашей области. В Псковской области на данный момент нет подтвержденных случаев заболевания. Тем не менее, COVID-19 уже стал серьезной угрозой для приграничных государств, в некоторых введен ряд серьезных ограничительных мер", - отметил Ведерников, слова которого приводятся в сообщении.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМихаил ВедерниковЗдоровье - ОбществоПсковская областьОбщество
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