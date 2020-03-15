Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Торговые сети и службы доставки отметили рост спроса на некоторые товары на фоне сообщений о коронавирусе в России, сообщает Торговые сети и службы доставки отметили рост спроса на некоторые товары на фоне сообщений о коронавирусе в России, сообщает РБК

Сервис по доставке продуктов " Сбермаркет " сообщил, что количество заказов 13 и 14 марта выросло вдвое по сравнению с 11 числом.

"Это связано как с традиционно большим количеством заказов в выходные, так и с текущей ситуацией", — цитирует издание представителей "Сбермаркета".

В компании отметили наибольший рост числа заказов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В других городах рост составил около 55 процентов.

Кроме того, в "Сбермаркете" отметили увеличение средней стоимости заказов на четверть и повышенный спрос на крупы, макаронные изделия, соленья и консервы. Объем продаж этих продуктов вырос на 79%.

Сервис "Утконос" сообщил о возможных задержках при доставке продуктов. В компании посоветовали пользоваться продуктоматами для самостоятельного забора заказов.

О повышении спроса на отдельные товары сообщили в X5 Retail Group , управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". В компании отметили рост числа онлайн-заказов и добавили, что налаживают дополнительные поставки в магазины.

В "АШАН Ритейл Россия", в свою очередь, заявили, что не наблюдают какого-либо ажиотажного спроса на продукты, при этом отметив незначительный рост покупок круп и макарон "в рамках сезонности".

В сети "Магнит" сообщили о росте спроса на продукты длительного хранения, но подчеркнули, что магазины не испытывают нехватку товаров, а на складах сформированы запасы продуктов питания, бытовой химии, средств личной гигиены и корма для животных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался. Также в числе лидеров по числу заболевших Германия, Франция и Испания.