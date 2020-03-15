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2020-03-15T18:42+0300
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Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса
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РИА Новости

Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

18:42 15.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТушенка на прилавке гипермаркета
Тушенка на прилавке гипермаркета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тушенка на прилавке гипермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Торговые сети и службы доставки отметили рост спроса на некоторые товары на фоне сообщений о коронавирусе в России, сообщает РБК.
Сервис по доставке продуктов "Сбермаркет" сообщил, что количество заказов 13 и 14 марта выросло вдвое по сравнению с 11 числом.
"Это связано как с традиционно большим количеством заказов в выходные, так и с текущей ситуацией", — цитирует издание представителей "Сбермаркета".
В компании отметили наибольший рост числа заказов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В других городах рост составил около 55 процентов.
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Кроме того, в "Сбермаркете" отметили увеличение средней стоимости заказов на четверть и повышенный спрос на крупы, макаронные изделия, соленья и консервы. Объем продаж этих продуктов вырос на 79%.
Сервис "Утконос" сообщил о возможных задержках при доставке продуктов. В компании посоветовали пользоваться продуктоматами для самостоятельного забора заказов.
О повышении спроса на отдельные товары сообщили в X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". В компании отметили рост числа онлайн-заказов и добавили, что налаживают дополнительные поставки в магазины.
В "АШАН Ритейл Россия", в свою очередь, заявили, что не наблюдают какого-либо ажиотажного спроса на продукты, при этом отметив незначительный рост покупок круп и макарон "в рамках сезонности".
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В сети "Магнит" сообщили о росте спроса на продукты длительного хранения, но подчеркнули, что магазины не испытывают нехватку товаров, а на складах сформированы запасы продуктов питания, бытовой химии, средств личной гигиены и корма для животных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался. Также в числе лидеров по числу заболевших Германия, Франция и Испания.
В России в настоящее время зафиксировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая. Первый излечившийся был выписан из больницы 7 марта, еще у троих первые анализы дали отрицательный результат.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСбермаркетРаспространение нового коронавирусаX5 Retail GroupОбщество
Популярные комментарии
Народ пока от паники держится. В мире всё уже смели с полок. Тут есть простое объяснение. Границы страны закрывают, а значит нарушены логистические цепочки. Запасов на долго не хватит. Эту вакханалию нужно заканчивать, раз не хватило ума не начинать. В мире 6,5 млрд. чел., заболело 0,00000002 млрд. чел. ! Про умерло вообще молчу. В авариях в 10 раз больше гибнет. Да, меры гигиены. профилактики и лечения нужно пропагандировать и соблюдать. Но остальное это яма (((
15 марта, 18:55
yyyu55 yu55
801101
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