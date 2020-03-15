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Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты
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РИА Новости

Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

19:02 15.03.2020 (обновлено: 20:56 15.03.2020)
52504
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательницы в магазине "Пятерочка" в Москве
Покупательницы в магазине Пятерочка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Продовольственные магазины в России не будут закрываться из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией на потребительском рынке с учетом того, что происходит в других странах.
"Делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями", — заявили в пресс-службе.
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По информации Минпромторга, торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. Поэтому если в каком-то магазине обнаружится пустая полка, это вовсе не значит, что товара нет в наличии.
"Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети", — продолжили в пресс-службе.
Министерство призвало рационально подходить к планированию покупок. В пресс-службе напомнили потребителям, что у любого товара есть срок годности.
"Та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно", — подчеркнули представители ведомства.
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Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) сообщил РИА Новости, что Минпромторг попросил к 16 марта подготовить данные о запасах социально значимых товаров. АКОРТ готовит соответствующую информацию, добавили в ассоциации.
Ранее ряд ритейлеров сообщили, что россияне стали чаще покупать крупы и консервы. Однако ажиотажного спроса или нехватки товаров не наблюдается. Так, в "Магните" рассказали, что на складах сформированы достаточные запасы продуктов питания, бытовой химии, средств личной гигиены и кормов для животных.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более пяти тысяч человек скончались.
В России на сегодня зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два китайца и один россиянин. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. Кроме того, в Москве у троих пациентов последние тесты не показали коронавирус, что может говорить об их выздоровлении.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
То что сейчас продают в продуктовых магазинах, с натяжкой можно назвать продуктами...Это скорей всего корм для животных, а не продукты, для людей...! Отсюда вывод, что мы все больше и больше превращаемся в тех, которых, погонщики погонят туда, где Макар еще телят не пас....
15 марта, 20:09
Деда Паша
432110011
Создали фейк и теперь будет рост цен, но вину возложат на граждан, которые супы и макароны только и кушают. Не зря же акции "Магнит" из Англии были выкуплены на приличную сумму.
15 марта, 19:36
Ильичёв Игорь
4303307
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