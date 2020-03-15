Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Продовольственные магазины в России не будут закрываться из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Продовольственные магазины в России не будут закрываться из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга

В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией на потребительском рынке с учетом того, что происходит в других странах.

"Делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями", — заявили в пресс-службе.

По информации Минпромторга, торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. Поэтому если в каком-то магазине обнаружится пустая полка, это вовсе не значит, что товара нет в наличии.

"Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети", — продолжили в пресс-службе.

Министерство призвало рационально подходить к планированию покупок. В пресс-службе напомнили потребителям, что у любого товара есть срок годности.

"Та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно", — подчеркнули представители ведомства.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) сообщил РИА Новости, что Минпромторг попросил к 16 марта подготовить данные о запасах социально значимых товаров. АКОРТ готовит соответствующую информацию, добавили в ассоциации.

Ранее ряд ритейлеров сообщили, что россияне стали чаще покупать крупы и консервы. Однако ажиотажного спроса или нехватки товаров не наблюдается. Так, в "Магните" рассказали, что на складах сформированы достаточные запасы продуктов питания, бытовой химии, средств личной гигиены и кормов для животных.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более пяти тысяч человек скончались.

В России на сегодня зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая , один у гражданина Италии . Выздоровели и выписаны два китайца и один россиянин. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии , с лайнера Diamond Princess. Кроме того, в Москве у троих пациентов последние тесты не показали коронавирус, что может говорить об их выздоровлении.