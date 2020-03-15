В Молдавии подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 15 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну на брифинге в воскресенье заявила, что в стране подтверждены 11 новых случаев коронавируса.
"Одиннадцать новых случаев коронавируса подтверждены в Молдавии, первый случай подтвержден у ребенка. ", - сказала Думбрэвяну после заседания единого командного центра по борьбе с коронавирусом.
Ранее власти Молдавии сообщали о 12 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.
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