В Молдавии подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Ранее власти Молдавии сообщали о 12 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.