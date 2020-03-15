В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наличные деньги могут быть каналом передачи Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса , используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

"ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", - говорится в сообщении.

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По данным ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге три-четыре дня, а на пластике - до девяти дней, уточнили в пресс-службе.

"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки", - пояснили в пресс-службе.