В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", - говорится в сообщении.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
По данным ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге три-четыре дня, а на пластике - до девяти дней, уточнили в пресс-службе.
"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки", - пояснили в пресс-службе.
При этом, расплачиваясь картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кода, самый безопасный способ - бесконтактные платежи, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды