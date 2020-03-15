Дефицита продовольствия во Франции не будет, заверил глава Минфина

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заверил, что дефицита продуктов в стране из-за эпидемии коронавируса не будет, и призвал французов делать покупки в обычном режиме.
"Я могу подтвердить, что безопасность продовольствия во Франции – продуктов питания и продуктов первой необходимости – гарантирована. И она будет гарантирована в ближайшие дни и недели", - сказал Ле Мэр журналистам в воскресенье.
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Представители крупных торговых сетей заверяют, что 90-95% товаров доступны и будут оставаться доступными в будущем, отметил он.
"Нет никаких сложностей с запасами продовольствия во Франции, и не будет. Поэтому я призываю наших сограждан взять свою часть ответственности и не спешить в гипермаркеты (для того, чтобы покупать больше, чем требуется - ред.). Дефицита нет, и его не будет, если каждый будет вести себя ответственно и продолжит совершать покупки, как раньше", - подчеркнул министр.
Ранее местные СМИ сообщали, что французы стали запасаться макаронами, крупами и предметами первой необходимости из-за опасений, что может возникнуть дефицит продуктов на фоне эпидемии коронавируса.
По последним данным число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, жертвами болезни стал 91 человек.
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