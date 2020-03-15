Дефицита продовольствия во Франции не будет, заверил глава Минфина

"Я могу подтвердить, что безопасность продовольствия во Франции – продуктов питания и продуктов первой необходимости – гарантирована. И она будет гарантирована в ближайшие дни и недели", - сказал Ле Мэр журналистам в воскресенье.

"Нет никаких сложностей с запасами продовольствия во Франции, и не будет. Поэтому я призываю наших сограждан взять свою часть ответственности и не спешить в гипермаркеты (для того, чтобы покупать больше, чем требуется - ред.). Дефицита нет, и его не будет, если каждый будет вести себя ответственно и продолжит совершать покупки, как раньше", - подчеркнул министр.