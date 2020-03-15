Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T18:09+0300
https://ria.ru/20200315/1568635656.html
Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 860 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470846_0:192:3072:1920_1036x0_80_0_0_f4c178bef5fb825cb73af296064b82c2.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 860 человек

18:09 15.03.2020
1174
© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в воскресенье достигло 860, сообщило министерство здравоохранения республики.
В воскресенье утром ведомство сообщало о 800 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 860. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
17:09
Германия закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
К настоящему моменту в Австрии провели 8 167 тестов на коронавирус, 860 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели. За сутки - с 15.00 субботы до 15.00 воскресенья - отмечен пока максимальный для Австрии рост числа инфицированных - на 205 человек. Зафиксирована одна смерть - в четверг в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:70179
Вчера, 10:09
540211
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАвстрияИталияВ мире
Рекомендуем
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В Швейцарии за сутки выявили 841 новый случай заражения коронавирусом
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Германия закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 758 человек
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:41Дефицита товаров в московских магазинах нет
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
Лента новостейМолния