ЦОДД попросил водителей в Москве не выезжать на летней резине

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Центр организации дорожного движения просит водителей в Москве быть аккуратными за рулем из-за погоды и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба центра в воскресенье.
По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице продолжится снег и метель, а также сильная гололедица. ЦОДД отмечает, что вчера и сегодня произошло большое количество аварий, в том числе с погибшими.
"ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем, соблюдать дистанцию и помнить о более длинном тормозном пути. Кроме того, есть водители, которые уже переобули свой автомобиль на летнюю резину - мы настоятельно рекомендуем им не выезжать на дороги", - говорится в сообщении.