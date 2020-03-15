ЦОДД попросил водителей в Москве не выезжать на летней резине

"ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем, соблюдать дистанцию и помнить о более длинном тормозном пути. Кроме того, есть водители, которые уже переобули свой автомобиль на летнюю резину - мы настоятельно рекомендуем им не выезжать на дороги", - говорится в сообщении.