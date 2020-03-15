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ЦОДД попросил водителей в Москве не выезжать на летней резине
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РИА Новости

ЦОДД попросил водителей в Москве не выезжать на летней резине

18:08 15.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Центр организации дорожного движения просит водителей в Москве быть аккуратными за рулем из-за погоды и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба центра в воскресенье.
По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице продолжится снег и метель, а также сильная гололедица. ЦОДД отмечает, что вчера и сегодня произошло большое количество аварий, в том числе с погибшими.
"ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем, соблюдать дистанцию и помнить о более длинном тормозном пути. Кроме того, есть водители, которые уже переобули свой автомобиль на летнюю резину - мы настоятельно рекомендуем им не выезжать на дороги", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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