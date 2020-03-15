В Японии еще два человека стали жертвами коронавируса

Вчера, 07:01Названы тяжелые последствия коронавируса
Среди заразившихся 697 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на ночь воскресенья, составило 804 человека. Всего скончались 31 человек, семеро из которых – пассажиры лайнера.
В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране – токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan – объявили, что не будут возобновлять работу до, как минимум, 22 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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