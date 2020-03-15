Житель Тюмени с коронавирусом посещал "неблагополучные страны"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Житель Тюмени, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, недавно вернулся из Швейцарии и с остров Карибского бассейна, сообщила журналистам главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: три в Московской области, один в Тюменской области.
"Гражданин города Тюмени заболел, находясь в отпуске. Посещал страны, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции – Швейцарию и острова Карибского бассейна. По возвращении в город Тюмень он не выходил на работу, живет в частном доме. В настоящее время он находится в мельцеровском боксе нашей областной инфекционной больницы, и никакой угрозы не представляет этот случай для жителей города Тюмени", – сказала Шарухо.
По ее словам, у членов семьи мужчины, четырех человек, взяты пробы, исследования на коронавирус показали отрицательный результат. Она добавила, что сейчас устанавливается, с кем мужчина контактировал, пока добирался из Москвы в Тюмень, все эти люди будут обследованы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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