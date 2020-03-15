Житель Тюмени с коронавирусом посещал "неблагополучные страны"

"Гражданин города Тюмени заболел, находясь в отпуске. Посещал страны, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции – Швейцарию и острова Карибского бассейна. По возвращении в город Тюмень он не выходил на работу, живет в частном доме. В настоящее время он находится в мельцеровском боксе нашей областной инфекционной больницы, и никакой угрозы не представляет этот случай для жителей города Тюмени", – сказала Шарухо.