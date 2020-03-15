Посольство России в Латвии создало рекомендации из-за закрытия границ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посольство Посольство России Латвии опубликовало рекомендации для российских граждан в связи с закрытием границ Латвии и других стран ЕС на фоне ситуации с коронавирусом

"В связи с запретом на въезд иностранных граждан на территорию Литовской Республики Эстонской Республики с 00.00 17 марта российские граждане будут иметь возможность покинуть территорию Латвийской Республики только на собственном автомобиле или пешком через автомобильные пункты пропуска на границе Латвийской Республики и Российской Федерации "Терехово"-"Бурачки", "Убылинка"-"Гребнево", "Вентуле"-"Удонка" и "Педедзе"-"Брунишево", - отмечается в сообщении посольства.

В связи с этим посольство рекомендует гражданам РФ, в том числе временно находящимся в Латвии, планировать дату и маршрут возвращения на территорию России.

Число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до 30 человек. Ранее страна ввела режим чрезвычайной ситуации, закрыв въезд в республику для иностранцев и остановив весь международный пассажирский транспорт.