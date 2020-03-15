В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар — РИА Новости. Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
По ее словам, в ночь на воскресенье в доме в Морозовске были обнаружены тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего сожителя с огнестрельными ранами. На месте следователи также нашли охотничье ружье 12 калибра, патроны и стреляные гильзы.
"Предварительно установлено, что сожитель погибшей на почве ревности, используя огнестрельное оружие, совершил убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери, после чего сам свел счеты с жизнью", — сказала Гагалаева.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Назначен ряд судебных экспертиз.