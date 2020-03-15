Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из ЕС через Москву

КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Министр по культуре и туризму Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рекомендовал туристам, которые находятся в Европе, возвращаться в регион самолетом через Москву, поскольку сухопутные границы с Литвой Польшей закрыты для проезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса

"Границы государств-соседей практически закрыты, а возвращаться домой, тем, кто в Европе или других местах как-то надо, поэтому самый рабочий вариант - через Москву ... где бы вы или ваши туристы не находились, берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда. Разбираться по всем финансовым вопросам с туроператором будете потом, спокойно, дома", - написал Ермак на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в московском аэропорту "Шереметьево" необходимо будет заполнить анкету, у туристов измерят температуру и возьмут экспресс-анализ, через транзитную зону отправят в терминал вылета до Калининграда, а уже в регионе приехавшим предстоит пройти 14-дневный карантин в своей квартире или в обсерваторе.

С 15 марта Польша ввела запрет на въезд для иностранцев, такие же ограничения будут действовать и в Литве с 16 марта. Как сообщила ранее пресс-служба РЖД, поезда холдинга между Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.

Правительство РФ также приняло решение временно приостановить с 15 марта 2020 года пропуск иностранных граждан через российско-польские сухопутные участки госграницы въезжающих на территорию России для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях (за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ).