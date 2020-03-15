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Туризм
2020-03-15T17:44+0300
https://ria.ru/20200315/1568635017.html
Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из ЕС через Москву
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РИА Новости

Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из ЕС через Москву

17:44 15.03.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рекомендовал туристам, которые находятся в Европе, возвращаться в регион самолетом через Москву, поскольку сухопутные границы с Литвой и Польшей закрыты для проезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса.
"Границы государств-соседей практически закрыты, а возвращаться домой, тем, кто в Европе или других местах как-то надо, поэтому самый рабочий вариант - через Москву ... где бы вы или ваши туристы не находились, берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда. Разбираться по всем финансовым вопросам с туроператором будете потом, спокойно, дома", - написал Ермак на своей странице в Instagram.
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Итак, друзья, всё просто... Границы государств-соседей практически закрыты (Литва с 0.00 часов 16 марта), а возвращаться домой, тем, кто в Европе или других местах как-то надо, поэтому самый рабочий вариант - через Москву, а именно... где бы вы или ваши туристы не находились берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда - в Москве вас встретят (в Шереметьево, например, в терминале F), - попросят заполнить несложную анкету, - померяют температуру и возьмут экспресс-анализ - через транзитную зону отправят в терминал вылета до Калининграда, - дома отправитесь на 14-ти дневную изоляцию у себя в квартире или в обсерваторе. По деньгам, авиабилеты берете за свой счет, (билеты, например, из Берлина до Москвы есть, цена около 15 тысяч рублей с багажом), разбираться по всем финансовым вопросам с туроператором будете потом, спокойно, дома. Если кратко, то вот так. На всякий случай телефон нашей горячей линии 8-800-200-55-39 Горячая линия Турпомощи по COVID-19 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00. #безпаники #всеувсехбудетхорошо #мылюбимсвоюработу #работаем

Публикация от Andrey Yermak (@ilunga_ru)

Он отметил, что в московском аэропорту "Шереметьево" необходимо будет заполнить анкету, у туристов измерят температуру и возьмут экспресс-анализ, через транзитную зону отправят в терминал вылета до Калининграда, а уже в регионе приехавшим предстоит пройти 14-дневный карантин в своей квартире или в обсерваторе.
С 15 марта Польша ввела запрет на въезд для иностранцев, такие же ограничения будут действовать и в Литве с 16 марта. Как сообщила ранее пресс-служба РЖД, поезда холдинга между Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Правительство РФ также приняло решение временно приостановить с 15 марта 2020 года пропуск иностранных граждан через российско-польские сухопутные участки госграницы въезжающих на территорию России для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях (за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались. В Калининградской области подтверждены три случая заболевания коронавирусом.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПольшаЛитваКалининград
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