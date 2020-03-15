Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть деньги за путевки

"Если вы купили путёвку в страну, где в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, и туроператор отказывается переносить тур или возвращать деньги, вам нужно в письменной форме составить обращение туроператору с требованием о расторжении договора в соответствии со статьей 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе расторгнуть договор", - говорится в сообщении.