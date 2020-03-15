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Туризм
2020-03-15T17:37+0300
https://ria.ru/20200315/1568634515.html
Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть деньги за путевки
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РИА Новости

Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть деньги за путевки

17:37 15.03.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Комитет по туризму Московской области рассказал жителям региона, что делать с приобретёнными путевками в страны, где в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
"Если вы купили путёвку в страну, где в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, и туроператор отказывается переносить тур или возвращать деньги, вам нужно в письменной форме составить обращение туроператору с требованием о расторжении договора в соответствии со статьей 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе расторгнуть договор", - говорится в сообщении.
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Также необходимо обратиться с описанием ситуации на сайт Роспотребнадзора и на горячую линию ассоциации "Турпомощь", рассказали в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменили массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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