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В Венгрии зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Венгрии зафиксировали первую смерть от коронавируса

17:34 15.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Венгрии зафиксирован первый летальный случай заболевания новым типом коронавируса, сообщает портал index.hu со ссылкой на сайт правительства, посвященный коронавирусу.
Общее количество заболевших в стране достигло 32 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВенгрияВ мире
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