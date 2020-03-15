В Венгрии зафиксировали первую смерть от коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Венгрии зафиксирован первый летальный случай заболевания новым типом коронавируса, сообщает портал index.hu со ссылкой на сайт правительства, посвященный коронавирусу.
Общее количество заболевших в стране достигло 32 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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