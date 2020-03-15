Премьер-министр Израиля Нетаньяху сдал анализы на коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьера.
"В соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и ЧС в министерстве главы правительства были проведены анализы на наличие коронавируса у непосредственного окружения премьер-министра, а также самого премьер-министра", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что "ни у одного из прошедших проверку до проведения теста не было никаких симптомов заболевания".
Ранее в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса