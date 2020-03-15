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Премьер-министр Израиля Нетаньяху сдал анализы на коронавирус
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РИА Новости

Премьер-министр Израиля Нетаньяху сдал анализы на коронавирус

17:30 15.03.2020 (обновлено: 17:32 15.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьера.
"В соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и ЧС в министерстве главы правительства были проведены анализы на наличие коронавируса у непосредственного окружения премьер-министра, а также самого премьер-министра", - сообщила пресс-служба.
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Коронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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