В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По многочисленным обращениям родителей и законных представителей детей в социальных сетях и на телефоны горячих линий, а также по рекомендации министерства просвещения РФ приняты новые меры по недопущению распространения коронавируса в учебных заведениях. С 16 марта в школах и детских садах вводится свободное посещение. Решение принято в воскресенье губернатором Антоном Алихановым ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжение обучения должно быть обеспечено в дистанционной форме. Родителям, которые решат временно забрать детей из детсадов и школ, необходимо будет уведомить об этом воспитателей, классных руководителей или администрацию учебного заведения. Им разъяснят порядок обучения и формы контроля в дистанционной форме. С 23 марта в школах региона начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 30 марта.

Сообщалось, что с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности - до 30 апреля отменяются все массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек.

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Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Ранее калининградские власти ввели обязательный двухнедельный карантин для тех жителей, кто вернулся из Италии Южной Кореи . Всем, кто в течение последних 14 дней вернулся из других стран, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, сообщить страну, из которой они прибыли, уточнить, имеются ли признаки заболевания, предоставить свой адрес.