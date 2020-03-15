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В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение
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РИА Новости

В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

17:20 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"По многочисленным обращениям родителей и законных представителей детей в социальных сетях и на телефоны горячих линий, а также по рекомендации министерства просвещения РФ приняты новые меры по недопущению распространения коронавируса в учебных заведениях. С 16 марта в школах и детских садах вводится свободное посещение. Решение принято в воскресенье губернатором Антоном Алихановым", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что продолжение обучения должно быть обеспечено в дистанционной форме. Родителям, которые решат временно забрать детей из детсадов и школ, необходимо будет уведомить об этом воспитателей, классных руководителей или администрацию учебного заведения. Им разъяснят порядок обучения и формы контроля в дистанционной форме. С 23 марта в школах региона начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 30 марта.
Сообщалось, что с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности - до 30 апреля отменяются все массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек.
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Ранее калининградские власти ввели обязательный двухнедельный карантин для тех жителей, кто вернулся из Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи. Всем, кто в течение последних 14 дней вернулся из других стран, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, сообщить страну, из которой они прибыли, уточнить, имеются ли признаки заболевания, предоставить свой адрес.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались. В Калининградской области подтверждены три случая заболевания коронавирусом.
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