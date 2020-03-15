В Ливане объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

"Объявлена всеобщая мобилизация с соблюдением всех правил и специальных распоряжений... Требуется (выполнение предписаний - ред.) от всех государственных управлений и служб, ответственных за действия при чрезвычайной эпидемиологической ситуации", - написано в заявлении.