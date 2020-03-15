В Ливане объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана объявил в воскресенье режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением вируса COVID-19, сообщается в распространенном для СМИ заявлении после экстренного заседания.
"Объявлена всеобщая мобилизация с соблюдением всех правил и специальных распоряжений... Требуется (выполнение предписаний - ред.) от всех государственных управлений и служб, ответственных за действия при чрезвычайной эпидемиологической ситуации", - написано в заявлении.
Президент Ливана Мишель Аун перед собранием совета заявил что "ситуация требует принятия самых экстренных мер по безопасности в связи с быстрым распространением" коронавируса.
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