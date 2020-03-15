В Швейцарии за сутки выявили 841 новый случай заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлен 841 новый случай заражения COVID-19, общее количество заболевших составило порядка 2200 человек, сообщает в воскресенье Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Ранее в субботу общее количество заболевших в стране составляло 1359 человек.
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По данным на 15 марта, в Швейцарии и Лихтенштейне зафиксировано порядка 2200 случаев заражения коронавирусом. Из них у 1563 человек заболевание подтверждено двумя лабораторными тестами. Тринадцать человек скончались от заболевания.