Власти сектора Газа временно закрыли КПП на границе с Египтом

"В рамках превентивных мер по предотвращению проникновения коронавируса министерство внутренних дел решило закрыть пограничный пропускной пункт Рафах до дальнейшего уведомления", - сообщается в заявлении.

Все может повториться. В США усмотрели новую угрозу COVID-19 для КНР

Все может повториться. В США усмотрели новую угрозу COVID-19 для КНР

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.