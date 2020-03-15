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Власти сектора Газа временно закрыли КПП на границе с Египтом
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РИА Новости

Власти сектора Газа временно закрыли КПП на границе с Египтом

17:16 15.03.2020
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© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах
© AP Photo / Adel Hana
ГАЗА, 15 мар - РИА Новости. Власти сектора Газа приняли в воскресенье решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе с Египтом, чтобы не допустить распространение коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел анклава.
"В рамках превентивных мер по предотвращению проникновения коронавируса министерство внутренних дел решило закрыть пограничный пропускной пункт Рафах до дальнейшего уведомления", - сообщается в заявлении.
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Случаев заражения коронавирусом в секторе Газа еще не было выявлено, в то время как на Западном берегу реки Иордан, согласно данным палестинского минздрава, заразились 38 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИорданСектор ГазаЕгипетВ мире
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