Германия закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией

По его данным, решение должно вступить в силу с 8 утра по местному времени (10 утра мск). Оно было принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, чтобы предотвратить скупку продуктов в стране иностранцами, которая уже привела к проблемам со снабжением в пограничных регионах.