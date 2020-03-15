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Германия закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
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РИА Новости

Германия закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией

17:09 15.03.2020 (обновлено: 17:59 15.03.2020)
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© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главой МВД страны Хорстом Зеехофером и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар приняла решение с утра понедельника, 16 марта, закрыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщил таблоид Bild.
По его данным, решение должно вступить в силу с 8 утра по местному времени (10 утра мск). Оно было принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, чтобы предотвратить скупку продуктов в стране иностранцами, которая уже привела к проблемам со снабжением в пограничных регионах.
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При этом было решено сохранить свободное движение товаров, отмечает издание. Кроме того, люди, которые регулярно совершают поездки на работу, по-прежнему смогут пересекать границу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФранцияГерманияШвейцарияАвстрияВ мире
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