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Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за COVID-19
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РИА Новости

Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за COVID-19

17:08 15.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске
Пассажир в защитной маске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пассажир в защитной маске. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. МИД Великобритании рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в США, кроме крайне необходимых, в связи с распространением коронавируса, а также введением в США запрета на въезд прибывшим из Соединенного Королевства и Ирландии, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
США в субботу ввели временный запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за распространения коронавируса в указанных странах.
В ответ власти Британии советуют не совершать поездок в США, за исключением необходимых, из-за ограничений на поездки.
В МИД Британии также отметили, что британцам, находящимся в настоящее время в США, будет разрешено выехать из страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияСШАВ мире
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