Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за COVID-19

ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. МИД МИД Великобритании рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в США , кроме крайне необходимых, в связи с распространением коронавируса, а также введением в США запрета на въезд прибывшим из Соединенного Королевства и Ирландии , говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

США в субботу ввели временный запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за распространения коронавируса в указанных странах.

В ответ власти Британии советуют не совершать поездок в США, за исключением необходимых, из-за ограничений на поездки.

В МИД Британии также отметили, что британцам, находящимся в настоящее время в США, будет разрешено выехать из страны.