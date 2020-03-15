Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за COVID-19

ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. МИД Великобритании рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в США, кроме крайне необходимых, в связи с распространением коронавируса, а также введением в США запрета на въезд прибывшим из Соединенного Королевства и Ирландии, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
США в субботу ввели временный запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за распространения коронавируса в указанных странах.
В ответ власти Британии советуют не совершать поездок в США, за исключением необходимых, из-за ограничений на поездки.
В МИД Британии также отметили, что британцам, находящимся в настоящее время в США, будет разрешено выехать из страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса