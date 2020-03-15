В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. В Чите случайно выстрелили из авиапушки военного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Инцидент произошел в субботу на аэродроме Черемушки.
"При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома", — говорится в сообщении пресс-службы.
Никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.