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В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите
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РИА Новости

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

17:07 15.03.2020 (обновлено: 19:24 15.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-8
Вертолет МИ-8
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. В Чите случайно выстрелили из авиапушки военного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Инцидент произошел в субботу на аэродроме Черемушки.
"При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома", — говорится в сообщении пресс-службы.
Никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.
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Ми-8ЧитаПроисшествия
Популярные комментарии
Это благо что не пострадал никто. Офигеть! Россия, одним словом
15 марта, 17:42
Илья Казаков
45903278
бей своих чтоб чужие боялись
15 марта, 17:37
НЕНиколай Ефимов
351804071
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