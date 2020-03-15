Индия предложила странам Южной Азии создать фонд для борьбы с COVID-19

Измерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии

© Фото : SANA Измерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Индии Нарендра Моди на видеоконференции глав и представителей стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии предложил создать фонд для борьбы с коронавирусом COVID-19 , который унес более 5 тысяч жизней.

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии - экономико-политическая организация, в нее входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. По численности населения является самой крупной региональной организацией, насчитывая около 1,6 миллиарда жителей.

"В нашем регионе зарегистрировано менее 150 случаев заболевания коронавирусом, но мы должны сохранять бдительность. Поэтапный подход помог избежать паники, мы приложили усилия для того, чтобы охватить уязвимые группы населения… Мы начали проверять людей, въезжающих в Индию с середины января, постепенно увеличивая ограничения на поездки", - сообщил Моди, говоря о мерах, которые Индия принимает для борьбы с новым заболеванием.

Моди предложил руководителям ассоциации создать чрезвычайный фонд по борьбе с COVID-19, который мог бы основываться на добровольных взносах всех стран-членов. Индия в качестве первоначального взноса готова внести 10 миллионов долларов для начала работы фонда, отметил Моди.

Премьер Индии также предложил создать портал эпидемиологического надзора для оперативного обмена информацией между странами ассоциации.

"Мы создадим портал эпиднадзора за болезнями, чтобы лучше отслеживать возможных носителей вируса и делиться разработками для эпиднадзора за болезнями с ассоциацией. Мы собираем группу быстрого реагирования из врачей и специалистов в Индии", - отметил Моди на видеоконференции, которую транслировали местные телеканалы. Моди отметил, что индийские врачи могут в случае необходимости помочь странам организации для борьбы с коронавирусом.

Участвовавшие в видеоконференции представители стран ассоциации поддержали предложения премьер-министра Индии, отметив, что министры здравоохранения стран организации могут провести видеоконференцию для обсуждения конкретных вопросов, связанных с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах.