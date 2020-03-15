Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

По его данным, речь идет об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. Трамп якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны. "Но только для США", - уточнил источник издания в немецком правительстве.