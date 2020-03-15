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Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
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РИА Новости

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

17:03 15.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
По его данным, речь идет об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. Трамп якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны. "Но только для США", - уточнил источник издания в немецком правительстве.
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Издание пишет, что данная ситуация привела к "непрямому, однако ощутимому спору" между Соединенными Штатами и Германией, которая хочет, чтобы CureVac продолжила разрабатывать вакцину в ФРГ. Отмечается, что фирма ведет разработки вакцины совместно с немецким федеральным институтом Пауля Эрлиха.
"Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и лекарства против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе. В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с фирмой CureVac", - заявил представитель министерства здравоохранения ФРГ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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