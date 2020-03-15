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Албания 15 марта закроет сухопутную границу для иностранцев
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РИА Новости

Албания 15 марта закроет сухопутную границу для иностранцев

16:57 15.03.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкСитуация в Албании
Ситуация в Албании
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сухопутная граница в Албании с 15 марта будет закрыта для иностранцев, сообщил МИД России.
"В Албании с 15 марта сухопутная граница для иностранцев закрыта. Ограничения не касаются грузовых перевозок", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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По информации министерства здравоохранения Албании, число заболевших новым коронавирусом в стране достигло 38 человек.
Ранее албанские власти запретили на выходные движение частного и общественного транспорта, отменили все массовые мероприятия, потребовали от граждан, приехавших из Италии и Греции, отправиться под добровольный карантин под угрозой штрафа в 5 тысяч евро и перекрыли албанско-греческую границу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АлбанияВ мире
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