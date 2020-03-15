У трех зараженных COVID-19 в Москве выявили первые отрицательные тесты

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый отрицательный результат на Первый отрицательный результат на коронавирус зафиксирован у трёх заболевших в российской столице, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"В Москве было зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первый заболевший был выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта. Ещё у трёх пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления", - рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что все пациенты, у которых был подтверждён коронавирус, сейчас получают помощь в стационарах Москвы. Трое из них в процессе лечения уже получили первые отрицательные результаты тестов на коронавирус. Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку.

"Остальные также пока находятся в больницах города, 14 из них уже идут на поправку – наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное", - прокомментировала Ракова.

Как сообщает пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации в Москве, при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным фиксируется полное выздоровление пациента, и его выписывают из стационара.

"Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в первой и второй инфекционных больницах. Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ребенок, находится в Больнице имени Башляевой. Он является только носителем вируса. У него полностью отсутствуют симптомы – нет ни температуры, ни других проявлений болезни. По словам врачей, ребенок чувствует себя хорошо, активен и проявляет хороший аппетит. В больнице он находится с мамой, у которой коронавирус не подтвердился", - уточняют в пресс-службе.