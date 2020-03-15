Консульский отдел посольства России в Бельгии остановит прием граждан

Телефонная линия консульского отдела, электронная почта, а также телефон экстренной связи для граждан России продолжат свою работу, добавили в посольстве.

Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 197 человек, общее число заболевших приближается к 900, сообщили в воскресенье в минздраве страны.