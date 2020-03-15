Консульский отдел посольства России в Бельгии остановит прием граждан

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Бельгии временно приостанавливает прием посетителей и выдачу документов с 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается на сайте посольства.
"В связи с обострением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, консульский отдел посольства России в Бельгии временно приостанавливает прием посетителей и выдачу документов с 16 марта 2020 года за исключением экстренных случаев (ваша жизнь находится под угрозой, вы пострадали в результате противоправных действий третьих лиц, теракта, в случае наступления природной катастрофы и т.п.). О возобновлении работы консульского отдела будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.
Телефонная линия консульского отдела, электронная почта, а также телефон экстренной связи для граждан России продолжат свою работу, добавили в посольстве.
Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 197 человек, общее число заболевших приближается к 900, сообщили в воскресенье в минздраве страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения зафиксированы уже практически во всех странах-членах ЕС. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с COVID-19 на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследование и разработка вакцины, а также минимизация экономических последствий.
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