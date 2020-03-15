Грузия закроет с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 15 мар – РИА Новости. Грузия и Россия с 16 марта временно закрывают границу из-за рисков распространения коронавируса, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
"По поручению премьер-министра Грузии специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе утром провёл телефонный разговор с Григорием Карасиным. С учётом рисков распространения коронавируса в ходе разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении прохода пассажиров между Грузией и Россией с 16 марта",- сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что данное решение "не распространяется на тех граждан Грузии и РФ, которые хотят вернуться на родину".
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