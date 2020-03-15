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В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил

16:39 15.03.2020
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения сил у населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня в 12.55 (совпадает с мск) противник произвел обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Петровское в пределах участка разведения. Данные нарушения были также зафиксированы сотрудниками СЦКК ДНР. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель ведомства.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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