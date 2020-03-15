В ДНР заявили об обстреле силовиками участка разведения сил

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли из крупнокалиберных пулеметов участок разведения сил у населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня в 12.55 (совпадает с мск) противник произвел обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Петровское в пределах участка разведения. Данные нарушения были также зафиксированы сотрудниками СЦКК ДНР. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения