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В Минздраве назвали три главных фактора всех заболеваний
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РИА Новости

В Минздраве назвали три главных фактора всех заболеваний

16:36 15.03.2020 (обновлено: 17:52 15.03.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий Мохов назвал три фактора, с которых "начинается болезнь".
По его словам, если исключить генетику, то наиболее вероятными являются токсический фактор (инфекция, еда, метаболизм), нейропсихоэмоциональный фактор, а также травмы.
"Они запускают реакцию тканей в теле человека, после чего они начинают меняться. Следующий этап — это воспаление, что со временем приводит к изменениям в тканях", — отметил Мохов в комментарии "Говорит Москва".
Принципы классической остеопатии не признаны научной медициной. В медицинской практике остеопатия является составной частью мануальной терапии. В 2003-м Минздрав своим приказом 2003/74 разрешил метод остеопатии в клинической практике. С 2015 года ведомство включило остеопатию в номенклатуру врачебных медицинских специальностей.
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Дмитрий МоховЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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