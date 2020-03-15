В Минздраве назвали три главных фактора всех заболеваний

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий Мохов назвал три фактора, с которых "начинается болезнь".
По его словам, если исключить генетику, то наиболее вероятными являются токсический фактор (инфекция, еда, метаболизм), нейропсихоэмоциональный фактор, а также травмы.
"Они запускают реакцию тканей в теле человека, после чего они начинают меняться. Следующий этап — это воспаление, что со временем приводит к изменениям в тканях", — отметил Мохов в комментарии "Говорит Москва".
Принципы классической остеопатии не признаны научной медициной. В медицинской практике остеопатия является составной частью мануальной терапии. В 2003-м Минздрав своим приказом 2003/74 разрешил метод остеопатии в клинической практике. С 2015 года ведомство включило остеопатию в номенклатуру врачебных медицинских специальностей.