Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило тысячу человек

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 176 человек и достигло 1135 заболевших, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на восемь, таким образом, скончались в общей сложности 20 человек. Все жертвы находились в возрасте от 59 до 94 лет и у всех наблюдались сопутствующие проблемы со здоровьем.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.