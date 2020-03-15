Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило тысячу человек

Ничего, я не боюсь заразиться

Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.