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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
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РИА Новости

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

16:27 15.03.2020 (обновлено: 16:56 15.03.2020)
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
ВАШИНГТОН, 15 мар – РАИ Новости. Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты-носителя должен был состояться в 09:22 (16:22 мск) по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). За несколько секунд до старта, когда шел финальный отсчет, двигатели ракеты были выключены. Причины остановки запуска пока не называются, компания прекратила трансляцию. Первоначально запуск должен был состояться еще в субботу, но в пятницу без объяснения причин старт был перенесен на сутки.
"Сегодня старт не состоится, он отменен автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя", - сообщила компания в своем Twitter после отмены запуска.
Время следующего запуска пока не называется.
Falcon 9 должна была вывести на орбиту группу из 60 спутников. После того, как спутники будут выведены на нижнюю околоземную орбиту, их число в созвездии Starlink превысит 350.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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Хочу стать космонавтомФлоридаSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceX
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