Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

ВАШИНГТОН, 15 мар – РАИ Новости. Запуск ракеты Запуск ракеты Falcon 9 , которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.

Старт ракеты-носителя должен был состояться в 09:22 (16:22 мск) по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). За несколько секунд до старта, когда шел финальный отсчет, двигатели ракеты были выключены. Причины остановки запуска пока не называются, компания прекратила трансляцию. Первоначально запуск должен был состояться еще в субботу, но в пятницу без объяснения причин старт был перенесен на сутки.

"Сегодня старт не состоится, он отменен автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя", - сообщила компания в своем Twitter после отмены запуска.

Время следующего запуска пока не называется.

Falcon 9 должна была вывести на орбиту группу из 60 спутников. После того, как спутники будут выведены на нижнюю околоземную орбиту, их число в созвездии Starlink превысит 350.